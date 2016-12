Συνεντεύξεις

ALEXA : «Για μένα η μουσική και το τραγούδι είναι ένας τρόπος ζωής και αναπνοής»



Φιλοξενούμε σήμερα μια νέα παρουσία στο χώρο της ποπ μουσικής, μια όμορφη, νέα, δυναμική παρουσία, που υπόσχεται να μας αφήνει ικανοποιημένους, σε κάθε της εμφάνιση και δημιουργία.Η Alexa ήρθε για να μείνει, κι, ήδη, με τις πρώτες κυκλοφορίες singles της, ξεχώρισε κι αγαπήθηκε από το ελληνικό κοινό. Πάμε να την γνωρίσουμε.

- Πες μας αρχικά λίγα λόγια για σένα. Πότε ξεκίνησες, από που είναι η καταγωγή σου;



- Η γνωριμία μου με τη μουσική ξεκίνησε στην ηλικία των 3 χρονών. Η μητέρα μου είναι μουσικός και πιανίστρια και με παρότρυνε να ασχοληθώ με το πιάνο και τη μουσική από πολύ μικρή ηλικία! Είχα έφεση και η ενασχόλησή μου δεν σταμάτησε ούτε μέρα από τότε. Για μένα η μουσική και το τραγούδι είναι ένας τρόπος ζωής και αναπνοής. Γράφω η ίδια τη μουσική μου και εκφράζομαι μέσα από αυτήν. Όσον αφορά τη καταγωγή μου, είμαι μισή Ελληνίδα και μισή Ρωσίδα, καθώς η μητέρα κατάγεται από τη Μόσχα!



- Πόσο εύκολα ή δύσκολα κατάφερες το μέχρι σήμερα αποτέλεσμα της τέλειας δουλειάς σου;



- Δουλεύω πολύ, κάθε μέρα. Γενικότερα η δουλειά δε σταματάει στιγμή. Αλλά το να δουλεύω για την επίτευξη στόχων είναι κάτι που με γεμίζει. Υπάρχουν φυσικά και εύκολες και δύσκολες στιγμές. Συνήθως οι δύσκολες όμως είναι αυτές που σου φέρνουν και την ικανοποίηση στο τέλος.

- Πως νοιώθεις για τα νέα τραγούδια; Σε εκφράζουν;



- Όλα τα τραγούδια με εκφράζουν, γιατί τα γράφω εγώ η ίδια, είναι έμπνευση μου και αποτελούν βιώματά μου.



- Πες μας λίγα λόγια για το WILD and FREE, πότε κυκλοφόρησε; Ποιοί οι συντελεστές του;

- Το νέο μου τραγούδι "Wild & Free", είναι ένα κομμάτι που έγραψα για να παροτρύνω τον κόσμο να περάσει ένα ξένοιαστο καλοκαίρι, να αφήσει όλες τις έννοιες πίσω και να νιώσει ελεύθερος, απελευθερωμένος, ενωμένος με τη πραγματική φύση του, τη θάλασσα, τον ήλιο. Και να καταλήξει να χορεύει σε παραλίες στους reggae - reggeaton ρυθμούς του “Wild & Free”! Όσο για τους συντελεστές, εγώ έχω γράψει τους στίχους και τη μουσική, τη παραγωγή έχει επιμεληθεί εξ' ολοκλήρου ο Χρήστος Μόραλης. Το βίντεο κλιπ είναι διαθέσιμο και το τραγούδι κυκλοφόρησε στις 2 Αυγούστου και μπορείτε να το βρείτε σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα!

- Ναι είμαι, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι δεν έχω μεγαλύτερες προσδοκίες και στόχους!- Ετοιμάζουμε διάφορα αυτό τον καιρό, οπότε ναι να περιμένετε. Θα σας έχω ενήμερους.- Προτεραιότητα στη ζωή μου έχουν οι άνθρωποι που αγαπώ. Και μετά φυσικά η μουσική μου, που αποτελεί τρόπο ζωής και λόγο ύπαρξης για μένα.- Επηρεάζεται σίγουρα, πρώτα ως άνθρωπος και μετά ως μουσικός. Κάποιοι μπορεί να βρίσκουν τη μουσική ως τρόπο έκφρασης, είτε για να περιγράψουν τα όσα συμβαίνουν, είτε για να εκφράσουν τη δική τους άποψη, είτε για να δείξουν την δυσαρέσκεια τους. Το έχω κάνει και εγώ στο τραγούδι που έγραψα με τίτλο "Μείνε αυτό που είσαι", όπου παροτρύνω αυτόν που θα το ακούσει να τολμήσει να ζήσει και να ζήσει δυνατά, να πολεμήσει για τα πιστεύω του, να πιστέψει τον εαυτό του και να πιστέψει πως ότι θέλει στη ζωή του μπορεί να το έχει!- Η μουσική βιομηχανία σίγουρα περνάει κρίση όπως και ολόκληρη η χώρα. Η μουσική βιομηχανία σε όλο το κόσμο αυτή τη στιγμή αλλάζει. Αλλάζει και στην Ελλάδα. Θα πρέπει να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα της εποχής και δεν είναι όλα αρνητικά, καθώς υπάρχουν πολλές δυνατότητες, ευκαιρίες, αλλά και λύσεις.

- Τι θα άλλαζες εσύ αν είχες την δύναμη να το κάνεις;



- Στη μουσική βιομηχανία δε νομίζω να άλλαζα κάτι, γιατί ότι συμβαίνει, συμβαίνει εκεί για κάποιο λόγο, είτε καλό, είτε κακό. Οι αλλαγές γίνονται ήδη από μόνες τους κι επειδή είναι αλλαγές δε σημαίνει ότι είναι απαραιτήτως κακές.



- Καριέρα ή οικογένεια; Είσαι νέα όμορφη ταλαντούχα, με στόχους και όνειρα, το θέμα οικογένεια είναι κάτι που θα σου άρεσε να κάνεις άμεσα;



- Θεωρώ τον εαυτό μου μικρό για δική μου οικογένεια. Με ενδιαφέρει η καριέρα κι η δουλειά μου, καθώς τώρα είναι τα πιο παραγωγικά χρόνια. Χρόνος για οικογένεια αργότερα υπάρχει και φαντάζομαι θα συμβεί, όταν και εγώ θα είμαι έτοιμη και ώριμη για κάτι τέτοιο.



- Ένα μήνυμα για τους αναγνώστες μας;



- Το μήνυμα μου είναι γεμάτο αισιοδοξία και χαμόγελα. Εύχομαι στους αναγνώστες σας ένα όμορφο, ξένοιαστο, "Wild & Free" καλοκαίρι! Να ζείτε τη κάθε στιγμή και να μη σταματάτε να ονειρεύεστε και να χαμογελάτε.



- Τελειώνοντας, θα ήθελα να σ ευχαριστήσω που ήσουνα μαζί μας και να σου ευχηθώ κάθε βήμα να έχει το αποτέλεσμα που στοχεύεις και σίγουρα θα τα ξαναπούμε.



- Κι εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την τιμή και για αυτήν την όμορφη συνέντευξη!

