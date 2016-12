«LULA'S QUARTET - στις 25/9 στο café του Νομισματικού Μουσείου».

Μουσικά γεγονότα

LULA’S QUARTET

Στο café του Νομισματικού Μουσείου

Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου

Στις 9 μ.μ.





Την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου το jazz κουαρτέτο, Lula's Quartet, θα μας χαρίσει μια απολαυστική βραδιά με jazz standards του 30', του 40' και του 50'. Το κουαρτέτο πλαισιώνεται από τους Παναγιώτη Αθάνατο (κιθάρα), Αντώνη Αρβανίτη (κοντραμπάσο), Γιάννη Παπαδούλη (τύμπανα) και Μυρτώ Ναούμ (φωνή). Μια μοναδική βραδιά με διάσημα jazz standards του ’30, του 40’ και του 50’, από τις μελωδίες του Duke Ellington, τα musicals των Cole Porter και Jerome Kern, έως τα bebop των Theloniοus Monk και Sonny Rollins, τα blues του Sonny Burke και των Beatles και τη bossa nova του Jobim.



Ένα live με έντονο αυτοσχεδιαστικό στοιχείο και δυνατές ερμηνείες σε ένα απολαυστικό ρεπερτόριο εμπνευσμένο από τις μεγάλες ντίβες της jazz, όπως οι Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Sarah Vaughan, Carmen McRae.

Παρά το νεαρό της «ηλικίας» του, το Lula's Quartet έχει εμφανιστεί σε αρκετά θέατρα και μουσικές σκηνές της Αθήνας και των προαστίων, όπως το θέατρο Χυτήριο, τη μουσική σκηνή 1002 Νύχτες, το Concerto Café Artistic, Cosa Nostra κ.ά., ανανεώνοντας συνεχώς το ραντεβού του σε διάφορα σημεία της πόλης.



Παίζουν:

Παναγιώτης Αθάνατος, κιθάρα

Γιάννης Παπαδούλης, τύμπανα

Αντώνης Αρβανίτης, κοντραμπάσο

Μυρτώ Ναούμ, τραγούδι



Δεν υπάρχει εισιτήριο εισόδου για τις συναυλίες - Υποχρεωτική η κατανάλωση ενός ποτού για την παρακολούθηση του live



Info:

Νομισματικό Μουσείο | Πανεπιστημίου 12, Αθήνα

Τηλέφωνο για κρατήσεις 210 3610067

Facebook: Nomismatiko Mouseio Garden



***



